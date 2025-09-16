¡Ú»ñÎÁ¡Û¾å±Û»Ô¤Ç¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¡Ê¤³¤È¤·6·î¾å±Û»ÔÄó¶¡¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤³¤È¤·6·î¤Ë¾å±Û»ÔÆâ¤ÇÂ¦¹Â¤ò¤Õ¤µ¤°Å´À½¤Î¤Õ¤¿¡¢¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ9·î16Æü¡¢64ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾å±Û»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê64¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¤³¤È¤·6·î16Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¾å±Û»ÔÆâ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥°¥ìー¥Á¥ó¥°6Ëç¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó6Ëü6000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤ÎÍÆµ¿¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤¬Å¾ÇäÌÜÅª¤ÇÅð¤ó¤À¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åö»þ¡¢¾å±Û»Ô¤Ç¤Ï»ÔÆâ¤Î¾å¾¼ÏÂÄ®¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¹ç¤ï¤»¤Æ17Ëç¡ÊÈï³²³ÛÌó21Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤Û¤«¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤ÎÅðÆñÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤¬Åð¤ó¤À6Ëç¤Ï¡¢¾å±Û»Ô¤¬Èï³²¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¥°¥ìー¥Á¥ó¥°¤Î°ìÉô¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÆ±ÍÍ»ö·ï¤ËÃË¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê²èÁü¡§¾å±Û»ÔÄó¶¡¤³¤È¤·6·î¤ÎÈï³²¤ÎÍÍ»Ò¡Ë