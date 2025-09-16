VTuber»öÌ³½ê¡Ö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡×¤«¤é4´üÀ¸¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡¡9·î23Æü¤Ë½éÇÛ¿®¥ê¥ìー¡õÆ±´ü¥³¥é¥ÜÇÛ¿®
¡¡REALITY Studios¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥àÇÛ¿®¼çÂÎ¤ÎVTuber»öÌ³½ê¡Ø¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡Ù¤è¤ê¡¢4´üÀ¸¤È¤·¤Æ4Ì¾¤Î¿·µ¬¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ø¤¹¤Ú¤·¤ã¤ê¤Æ¡Ù4´üÀ¸4Ì¾¤ÎÎ©¤Á³¨°ìÍ÷
¡¡¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µ´¥Î¤á¤ë¡¢Ì´¸«¤à¤à¡¢»æÂ«¤Í¤ë¤³¡¢Â¹¼é¤Þ¤´¤â¤Î4Ì¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯3·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¾ïÀß¥¿¥ì¥ó¥È¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¡£½éÇÛ¿®¤Ï9·î23Æü19»þ¤è¤ê¥ê¥ìーÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇÛ¿®¸å¤Ë4´üÀ¸4¿Í¤Î¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤¬Â³¤¯·Á¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë