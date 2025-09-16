34年ぶりの東京開催となる「世界陸上」が13日に開幕した。この大会でかつて、金字塔を打ち立てたのが競歩選手として活躍した鈴木雄介さん（37）。レジェンドは今、立場を指導者に変え学生たちと向き合っている。

現役時代に栄光と挫折を繰り返したアスリートは今、セカンドキャリアで何を思うのか。

2019年9月、灼熱の地、中東カタールのドーハで開かれた世界陸上。鈴木さんは自らの歩みで新たな歴史の1ページを刻み、確かな輝きを放っていた。男子50キロ競歩でオリンピックと世界陸上を通じ、日本競歩界に初の金メダルをもたらした。

あれから6年、鈴木さんの姿は新潟市にあった。

鈴木さんは、サトウ食品新潟アルビレックスランニングクラブに所属し、今年4月から新潟食料農業大学陸上競技部のコーチとして新たな道を歩み始めていた。

鈴木雄介さん

「指導者だからこうとかではなく、自分のキャラクターはこうだから、そのキャラクターに合わせた指導法や学生との付き合い方をやっていこうかなと考えている」

若い学生への気配りともとれるこうした思いは、「輝かしい栄光」と「どん底の挫折」を繰り返した競技人生に隠されている。

世界一から奈落の底へ 激動の競技人生

2015年3月に行われた全日本競歩能美大会。鈴木さんの故郷、石川県能美市で行われたレースで世界に激震が走った。男子20キロ競歩に出場した鈴木さんのタイムは1時間16分36秒の世界新記録。日本男子陸上界にとっても50年ぶりの世界記録更新という快挙だった。

世界ナンバーワンウォーカーとして、金メダルの期待を一身に背負い出場した同年8月の世界陸上北京大会。しかし、鈴木さんはここで挫折を味わうことになる。大会前に足の付け根周辺にある恥骨を痛めた影響で、無念の途中棄権。復帰にはその後、3年近くを擁することになる。

鈴木雄介さん

「とりあえず気力が抜けたのが一番だと思う。何しているんだろうということを一番思っていた」再び世界の頂点へ しかし、待ち受けていたのは…

復帰後、31歳を迎えていた2019年4月。若手の台頭もあり鈴木さんは、世界記録を保持する20キロではなく、それまでレース経験がない50キロで東京オリンピックを目指すことを決断する。そして、世界陸上ドーハ大会の代表選考レースとなった日本選手権で見事に優勝を飾った。

迎えた9月の大会、過酷な暑さの下で行われたレースでスタートから先頭を守り切り、金メダルに輝く華々しい復活劇を遂げ、東京オリンピック代表内定の座をつかみ取った。

しかし、その喜びも束の間、鈴木さんに再び体調の変化が襲った。

過酷なレース環境にむしばまれた肉体

鈴木さんを再び襲った体調の変化。下された診断は「オーバートレーニング症候群」。文字通りトレーニングのし過ぎにより疲労が回復しない状態に陥ることで、競技者としてのパフォーマンスが低下し、心身の不調が長期間続く症状を指す。

本来は練習環境が原因で起こる症状だが、鈴木さんの場合は、世界陸上ドーハ大会の過酷な気象条件が発症の原因となった。男子50キロ競歩は中東の暑さを考慮し。異例の深夜に行われた。しかし、それでも気温が30度を下回らない高温に加え、多湿の気象条件下で4時間余りをかけて歩き切ったことが、鈴木さんの体へのダメージを大きくすることになった。

あのドーハで何が起きていたのか？鈴木さんは当時をこう振り返る。

鈴木雄介さん

「タイムが物語っているというか、他の大会だと3時間45分とか。20分ぐらい違うので相当な差。自ずとペースが遅くなるので、結局（歩く）時間が長くなる。計算すると大体5キロプラスぐらいの（ゴール）時間になっている。ドーハの大会の時に最後、徒歩して給水したが、ちょうど最後6キロぐらい。思い返してみれば、そりゃそうかと。あそこが正直なところ限界だった。いつもだったら50キロの時間があのくらいで終わっていたのが、プラス20分だったので、本来は枯渇して出し切っている時間を歩き切ったので、それだけのダメージが蓄積した。」

その後の競技人生を大きく狂わせた劣悪な環境。選手生命にもかかわるレースを経験した鈴木さんは、大会の運営方法に疑問を投げかけ、改善を強く訴える。

新たな歩みを求めて選んだ新天地

その後も万全の状態とは程遠い状態が続き、世界一の称号と共につかんだ東京オリンピックの代表を辞退。そして、去年7月に36歳で競技生活にピリオドを打つことになった。

鈴木さんは、指導者の道を歩むことになったきっかけをこう話す。

鈴木雄介さん

「しっかりとポテンシャルを大学のうちから発揮してもらい、大学のうちにある程度、世界での活躍を目指す。また、社会人として世界一を目指すとか、そういった志を持った部員たちに、環境をしっかり与えてあげたいというのはずっと考えていたので、引退したら指導者になることは決めていた。」

新潟食料農業大学陸上競技部は、鈴木さんをコーチに招いて本格的に競歩の強化に乗り出した。部員は現在1年生だけの８人。部員の勧誘も鈴木さんの役割で、今後、４学年が揃えば30人ほどの大所帯を指導することになる。鈴木さんの初門下生となった1年生部員たちは、トップアスリートだった鈴木さんからの指導に刺激を受けていると言う。

新潟食料農業大学陸上競技部・谷村瑛基さん（1年）

「この大学は割と選手目線というか、少しずつ相談しながら指導することが多いので、そういう点ではかなり相談しやすい。」

新潟食料農業大学陸上競技部・中田大嵩さん（1年）

「鈴木さんは、一つ一つゆっくり歩く散歩みたいなペースの練習でも、こういう意識で歩くとか、意味があってやっているという、専門的なところまで見てトレーニングを立てている。それが世界で戦ってきたゆえんだと思う。」切っても切れない２人の恩師との絆

鈴木さんには切っても切れない、2人の恩師との深い絆がある。

１人は内田隆幸さん。鈴木選手の素質を見出し、競歩を始めた辰口中学校２年から小松高校3年までの間、指導にあたってきた。

鈴木さんが世界へと歩む礎となった場所がある。それが石川県能美市の「ブルーミングロード」。歩行者専用の舗装路で、周囲には田んぼが広がるのどかな光景が続く。春には沿道を桜並木が飾る住民の憩いの場にもなっているこの場所で、鈴木さんは内田さんとの二人三脚で、後に「世界一美しい歩型」と評されるフォームに磨きをかけた。

内田さんは当時を懐かしそうに振り返りながら、鈴木さんにエールを送る。

内田隆幸さん

「選手の気持ちを引き出すようにしていくと、いいものが出てくる。それが自分の仕事だぞと。自分が世界記録を作ったことは捨てて、その選手がいいものを持っていたら指導しなさいと言ってある。」

そしてもう１人、鈴木さんを世界へと導いた指導者が今村文男さんだ。ナショナルチームのコーチも務め、社会人時代を中心に鈴木さんが所属した富士通陸上競技部で、世界で戦うためのあらゆるノウハウを余すことなく叩き込んだ。

その２人が今年３月、能美市で開かれた鈴木さんの現役引退セレモニーで顔を揃えた。今村さんは、コーチとして鈴木さんと共に歩んだ日々をこう振り返った。それは、鈴木さんの指導者としての道を照らす言葉かもしれない。

今村文男さん

「共に伴走しながら、どっちが上、どっちが下という関係ではなく、共に同じ大きな大会を目標にしながら、そこに向けて伴走者としてアクセルをかける時と、ブレーキという役割をすごく意識して共に戦ってきた。」「悔いがあるからこそ、良い指導ができる」

鈴木さんが求める理想のコーチ像とは…

鈴木雄介さん

「一番大切にしているのは、求められれば求められた分を還元したいというところ。選手が求めたところに導いてあげるのがコーチの仕事だと思っている。自分の良かった時の記憶だけで、学生にこれくらいやらないと世界を取れないぞと、いきなりやっちゃうとパンクするので、やっぱり段階を追って。」

独りよがりな指導者としての欲を捨て、目標へと向かう学生たちの道標になると決めたコーチ・鈴木雄介。

「競技生活に悔いはないのか？」改めてそう問いかけると、鈴木さんは穏やかな表情でこう話してくれた。

鈴木雄介さん

「悔いがあるからこそ、その悔いを経験させないように。それをいかに少なくできるか、近道を見せてあげるのが仕事であり役目。私が後悔してきたからこそ、教えられることかなと思う。」

現役時代に感じた自分の弱さも惜しみなくさらけ出すことが、将来の日本競歩界を担う若手の成長につながる。指導者としての新たなゴールを模索しながら、レジェンドはこれからも、その歩みを止めることはない。