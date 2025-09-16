◆米大リーグ ドジャース５―６フィリーズ＝延長１０回＝（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

地区Ｖマジック「１」としていたフィリーズが、ドジャース３連戦初戦で延長にもつれ込む接戦を制し、今季一番乗りでナ・リーグ東地区２連覇を飾った。試合後には歓喜のシャンパンファイトを実施。３試合連続のリーグトップ５３号を放ち、キング争いではドジャース・大谷翔平投手（３１）に再び４本差をつけたＫ・シュワバー外野手（３２）は、「まだやるべきことはたくさんある。だが、こうした瞬間は楽しむべきだ。これはよく起こることではない。地区優勝を果たし、プレーオフに進出する、その喜びを味わうべきだ。そして、これからさらに戦い続けなければならない」と勝利の美酒に酔いしれた。

この日は初回１死で迎えた１打席目に、オープナー起用された救援左腕バンダの外角スライダーを片手一本ではじき返すと、打球は右中間スタンドに吸い込まれた。シュワバーの３戦連発５３号で幸先よく先制すると、一時は逆転を許したが、７回には一挙３得点で再逆転。その後も２度追いつかれたが、最後は延長１０回にリアルミュートの右犠飛が決勝点となった。

すでにポストシーズン進出を決定していたフィ軍は、この日の勝利で９０勝６１敗。球団としては、１３年ぶりに制覇した２４年に続き１３度目の地区優勝となった。歓喜のシャンパンファイトに、シュワバーは「自分たちは今年、本当に素晴らしい仕事をしてきたと感じているのである。大きなけがが数多くあったが、次の人がやるという意識を持ち続けてきた。多くの選手が次々と離脱したが、代わりに出てきた選手たちはすぐに役割を果たし、結果を残してきた。すべての選手に大きな賛辞を送りたい。全員がその祝福に値する。この祝勝は当然のものだ。感謝しているよ」とナインに感謝を込めた。