¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢¼ª¤ò¤½¤Ã¤Ý¤Ë¸þ¤±¶¯¤¤»ëÀþ¤ÇÃè¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÇ¤Î»Ñ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ë¤ÇÈ¿¹³´ü¤ÊÇ¤ÎÉáÃÊ¤Î»Ñ
¡¡ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¡Ê1ºÐ¡Ë¤Î»ô¤¤¼ç¤¬¡Ö¥¤¥«¥ß¥ß¤ÇÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶¯¤¤»ëÀþ¤ÇÃè¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÅÅÃÓ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ê¥â¥³¥ó¤ò¾²¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é»ô¤¤¼ç¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥«¼ª»Ñ¤Î¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¤È²¼¤ËÍî¤Á¤¿¥ê¥â¥³¥ó
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤ÊÀ³Ê¤À¤È¤¤¤¦¤Û¤¿¤Æ¤¯¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥ê¥â¥³¥ó¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶²¡¤·¤Î¤±¡¢ºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÈ¿¹³´ü¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤À¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤Ï¡Ö»ä¤Î»ë³¦¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Á¤Ã¤È¤·¤¿¼ê¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¼ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°¤¤¤³¤È¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë