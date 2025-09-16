フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１６日に放送され、名門女子校出身の有名人がゲスト出演した。

スタジオに登場したのは、雙葉学園の先輩・後輩である女優・かたせ梨乃とフリーの高橋真麻アナ。番組では同校について、幼稚園から高校まであり、キリスト教系の教育を行う学校と紹介。中学の偏差値は６６を誇り、今年の現役大学合格者数は東大が１４人、早大５９人、慶大４１人、上智大３６人。桜蔭学園、女子学院とともに「女子御三家」と呼ばれる超名門校とした。

トークでは同校の独自ルールが話題に。「トイレ掃除は素手でやる？」との質問に、かたせは「〇」で回答。「お掃除はすごくうるさかった」と振り返ると、高橋も「教室のお掃除は１週間に１回ワックスがけをして、イスとテーブルをひっくり返して、定規でほこりを取って」と説明。「素手でお掃除する方がいいから、ゴム手袋とかいまだに気持ち悪くて。お掃除も炊事も、素手でやる方がずっとなれてる」と語った。現在は素手の掃除はなくなっているそうで、かたせと高橋は「へぇー」と驚いていた。

ネット上でも「かたせ梨乃って雙葉だったのか」「かたせ梨乃さん、雙葉出身で極道の妻や日本統一やってるのすごい」などの声が上がっている。