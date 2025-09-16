ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º£µ¨ºÇÄ¹20»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤òµÏ¿
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¸«Æ¨¤·¤Î»°¿¶¡£
¡¡Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¡£¤³¤ì¤ÇÂçÃ«¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë20»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡5²ó¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ¤Ç¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²£¤òÈ´¤¯¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¡£
¡¡Âè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü2¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òµÊ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó19¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡16Æü¤ÎÂçÃ«¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»î¹ç¤òÍî¤È¤·¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï¡Ö2¡×¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë