ÊÆÊÝ¼é³èÆ°²È°Å»¦»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¡Ö»ÏËö¤¹¤ë¹¥µ¡¤òÆÀ¤¿¡×ÃÎ¿Í¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÝ¼é³èÆ°²È¡¦¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤Î°Å»¦»ö·ï¤Ç¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬»ö·ïÁ°¡¢ÃÎ¿Í¤ØÈÈ¹Ô¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡FBIÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ã½Å»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤Ï»ö·ïÁ°¡¢¡Ö¥«¡¼¥¯»á¤Ø¤ÎÁþ°¤«¤é»ÏËö¤¹¤ë¹¥µ¡¤òÆÀ¤¿¡×¤È¡¢ÃÎ¿Í¤Ø¥Æ¥¥¹¥È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂáÊáÄ¾Á°¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï²¶¤À¡£´Ö¤â¤Ê¤¯¼«¼ó¤¹¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¾Ð¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈÈ¹Ô¤ò¼«Çò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤µ¤ì¤¿½ÆÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆâÎØ¥Í¥¿¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸¸À¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤Ï¥í¥Ó¥ó¥½¥óÍÆµ¿¼Ô¤¬¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ç²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡¢ËÜ¿Í¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÌÛÈë¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡16Æü¤Ë¤ÏÀµ¼°¤ËÁÊÄÉ¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â½ÐÄî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë