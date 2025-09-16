·ÝÎò50¼þÇ¯¤ÎÂçÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡¡¸Å´õÌÜÁ°¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö·ÝÎò£µ£°¼þÇ¯£Ã£Ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡õµÇ°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼È¯É½²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÎò£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼¤Ï£±£±·î£¹Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¤«¤éÆàÎÉ¡¢»°½Å¡¢Åçº¬¡¢²¬»³¡¢ÏÂ²Î»³¤ò¤Þ¤ï¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Í¤§¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼¤Ï¡Ö½éÉñÂæ¤«¤é£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤é¡Ø£Ã£Ä½Ð¤½¤«¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î£¸Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥ª¥ì¤Î¿ÍÀ¸¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡×Æâ¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¢¥«¥ó¡¦¥¢¥«¥ó¡¦¥¢¥«¥ó¡ª¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿£¸¶Ê¤Î¤¦¤Á¡¢£³¶Ê¤ò¼«¿È¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£¡ÖËÍ¤é¤¬¡Ê·ÝÇ½³¦¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¡¼¥ó¤ò¡ÊÎáÏÂ¤Ë¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤é¡Ø¥¢¥¦¥È¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ì¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¥ª¥ì¤Î¿ÍÀ¸¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ª¾Ð¤¤³¦¤ËÎ®¤ìÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤«¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²Î¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤¿¸å¡¢¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤è¡££±²óµÈËÜ¡Ê¶½¶È¤ò¡Ë¼¤á¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºå¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤Î¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¤Î¿·¶Ê¤òÂçÊÑµ¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥ª¥ì¤Î¿ÍÀ¸¥¢¥«¥ó¡¢¥¢¥«¥ó¡Á¡×¤È¾åµ¡·ù¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£