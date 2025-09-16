価格約22万円！ 最大60kmの航続距離を実現する原付一種スクーター YADEA「PORTA（ポルタ）」の先行予約開始

キュートで親しみやすい原付一種モデル

ハセガワモビリティ株式会社は、9月1日から10月31日にかけてYADEAの新型モデル「PORTA（ポルタ）」の先行予約を開始しました。

同モデルは脱着式の48V24Ahリチウムイオン電池を搭載し、5〜6時間の充電で最大60kmの航続距離を実現する原付一種の電動スクーターです。

YADEAの電動原付一種スクーター「PORTA（ポルタ）」

【画像】超カワイイ!! これがYADEA「PORTA（ポルタ）」です！（16枚）

中国に本社を置き、2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売してきたYADEAは、8年連続(2017年〜2024年)販売台数世界一、累計販売台数1億台(2024年時点)を突破しています。

そんなYADEAが日本で初めて発売する電動バイクとなるPORTAは、イタリア語で“入口・玄関口”という意味をモデル名に持つ車両で、車重も49.5kgと軽量かつ車体サイズも全長1480mm×全幅680mm×全高1000mmとコンパクト。柔らかくスムーズな電子制御とされているため、ユーザーを選ばず移動をサポートすることが可能です。

また、タッチするだけでロックを解除できるNFCキーや、荷物をかけられるフックを搭載することで利便性も高められています。

ミントグリーンのカラーリングを採用するPORTAの価格（消費税込）は21万7800円で、期間中に予約した先着500名には、「盗難防止後付けロックサービス」「盗難保険の1年間サービス」「2万円のキャッシュバック」「購入から1年間の無償点検」「バッテリー交換1回分の交換サービス」など、特別企画が実施されます。