紀文食品は9月16日、今月1日に全国発売したばかりの新商品「The SURIMI（ザ・スリミ）」について、自主回収を発表しました。

同社によると、一部商品でパッケージが膨張する不良が確認され、開封すると腐敗臭がするケースがあったとのこと。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

健康被害につながる恐れがあることから、同社は手元に対象商品があれば「お召し上がりにならないようお願い申し上げます」と注意を呼びかけています。現時点で消費者から健康被害の報告はないものの、回収と返金を実施するとしています。

回収対象となるのは「The SURIMI」全商品（製造場所：東京工場）。購入者は商品を送料着払いで同社に送付すれば、後日購入代金が返金されます。

送付先は「〒105-8626 東京都港区海岸2-1-7 株式会社紀文食品 お客様相談室」。問い合わせはフリーダイヤル（0120-012-778、受付時間9時〜17時／土日祝除く。ただし9月20・21日は受付対応）か、専用メールフォームで受け付けています。

■ 新商品発売直後に自主回収を発表

「The SURIMI」は、紀文が“すりみ”の新たな魅力を提案する商品として9月1日に発売されたばかり。

従来のカニカマを刷新し、「おしゃれに楽しく、料理が華やかになる」をコンセプトに開発された新ブランドの旗艦商品で、発売直後から注目を集めていました。

本件を受け紀文食品は「皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。再発防止に向け、管理体制の強化を図るとしています。

■ 公式Xも休止へ、再発防止策を強化

また、情報発信を行ってきた公式Xアカウントについても「暫く休止させていただきます」と発表。

消費者との重要な接点を一時的に閉じる判断に、ネット上では「これからも沢山食べるので頑張って欲しいです」といった応援の声が寄せられています。

＜参考・引用＞

紀文【公式】（@kibun_kitchen）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025091604.html