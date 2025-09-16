TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤¿¿Í¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ò¶Ø»ß¤·¤¿ÁíÌ³¾Ê¤Î·èÄê¤Ï¡Ö»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î²á¾ê¤Êµ¬À©¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÁíÌ³¾Ê¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢·èÄê¤ÎÌµ¸ú³ÎÇ§¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãç²ð¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Î´Ö¤Ç´óÉÕ¼Ô¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¹â¤á¤ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À©ÅÙ¤ò½ê´É¤¹¤ëÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢10·î¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÃç²ð¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î´óÉÕ¤ÎÊç½¸¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÁíÌ³¾Ê¤Î·èÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ö²á¾ê¤Êµ¬À©¤ò»ö¶È¼Ô¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ãË¡¤Ç¤¢¤êÌµ¸ú¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢·èÄê¤ÎÌµ¸ú³ÎÇ§¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎºÛÈ½¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤¬¤­¤ç¤¦¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹ñÂ¦¤ÏÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ºÛÈ½¤Î¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿³ÚÅ·Â¦¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯°Ê¾å¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤­¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î·èÄê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öµ¬À©¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ìÎ§¤ËÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë²á¾ê¤Ç´Ç²á¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£