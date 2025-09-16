µìÅý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬ÆÃÊÌ¸¡»¡¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸17Æü¸áÁ°½ÐÆ¬¤Ø¡¡¶µÃÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡È·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¡É¤Ê¤É¤ÇµñÈÝ
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬17Æü¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤È¶µÃÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÚÁíºÛ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¶µÃÄ¤Î¸µ´´Éô¤¬Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õÈï¹ð¤Ë¶âÉÊ¤òÂ£¤ê¶µÃÄ¤Ø¤ÎÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤òµá¤á¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÚÁíºÛ¤ÏÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤ò¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¡×¤Ê¤É¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢16Æü¡¢¶µÃÄ¤Ï¡¢´ÚÁíºÛ¤¬17Æü¸áÁ°10»þ¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶µÃÄÂ¦¤Ï¡Ö´ÚÁíºÛ¤Î·ò¹¯¤¬´°Á´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤ª»¡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÈÆüÄøÄ´À°¤Ê¤É¤Î»öÁ°¶¨µÄ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½ÐÆ¬µñÈÝ¤ò¼õ¤±¤Æ¹´Â«Îá¾õ¤ÎÀÁµá¤â¼¨º¶¤·¤Æ¶µÃÄÂ¦¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£