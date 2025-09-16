Eggs ’n Thingsから栗スイーツ登場♪モンブランパンケーキ＆限定ロコ・モコ

秋の訪れを感じるこの季節、Eggs ’n Thingsから栗をふんだんに使った特別メニューが登場します。濃厚なマロンクリームで仕上げた「モンブランパンケーキ」、香ばしいマロングレイビーソースが広がる「マロン ロコ・モコ」、さらに香り高い「マロンティーラテ」まで♡ 9月24日（水）～10月22日（水）の期間限定で、秋ならではの味わいをたっぷり堪能できます。

秋限定「モンブランパンケーキ」

毎年人気を集めるモンブランパンケーキが、今年も登場！しっとりパンケーキを口どけなめらかな濃厚マロンクリームで包み、酸味のあるフルーツソースを重ねました。

イートインは2,150円（税込2,365円）、テイクアウトは1,500円（税込1,620円）。最後のひと口まで秋の香りを楽しめる贅沢な一皿です。

「マロン ロコ・モコ」と芳醇ラテ

Eggs ’n Things自慢の100％ビーフパティを使ったロコ・モコが、栗の香るマロングレイビーソースで秋色に変身。

イートイン1,580円（税込1,738円）、テイクアウト1,580円（税込1,706円）で楽しめます。

さらにローストした栗が広がる「マロンティーラテ」も登場。Hot/Icedどちらも選べ、イートイン750円（税込825円）、テイクアウト750円（税込810円）と手軽に秋のひとときを彩ります♪

栗づくしで楽しむEggs ’n Thingsの秋♡

この秋はEggs ’n Thingsの期間限定メニューで、栗の豊かな香りと味わいに包まれてみませんか？

デザートのモンブランパンケーキから、お食事向けのマロン ロコ・モコ、ティータイムにぴったりのマロンティーラテまで、1日を通して栗を満喫できるラインナップです。

秋ならではの贅沢を、ぜひ大切な人と一緒に楽しんでみてください。