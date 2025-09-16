声優花澤香菜（36）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。離婚2日後のテレビ生出演だったが、次週の企画で「運命の人をみつけませんか」との告知の際にカメラの“抜き映像”で画面に大映しとなる一幕があった。

番組エンディングで、スタッフや提供元のテロップが流れる中、マスコットのまんぷく昼太郎がフリップを持って、次週の番組内容を告知。「ぽかぽかマッチング 9月23日（火） 運命の人をみつけませんか？ マッチング→お台場デート ご参加いだだける方はHPまで！」との内容で、カメラが拍手をする花澤をアップで大写しした。モニター画面を確認したMCハライチ澤部佑が「花澤さんを抜かないでください」と警告。花澤は口を両手で押さえて「ぽかぽかマッチング」と小さく叫んだところで番組が終了した。

花澤は2020年7月8日、声優小野賢章と結婚したことをSNSで報告。今月14日、花澤が、文化放送「花澤香菜のひとりでできるかな？」（日曜午後10時半）に出演し、小野との離婚を肉声で報告していた。この日は離婚発表後、初のテレビ生出演だった。