eillが、ニューEP『ACTION』を11月5日にリリース。また、2026年に自身初の規模となるアジアツアーを開催する。

（関連：ILLIT、マカロニえんぴつ、羊文学、m-flo loves ZICO,eill、Superfly、Kis-My-Ft2……注目新譜5作をレビュー）

本情報は、9月15日に行われたLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブにて発表されたもの。eillがEPをリリースするのは、2022年にリリースしたEP『プレロマンス/フィナーレ。』以来、約3年ぶりとなり、CDリリースとしては1stアルバム『PALETTE』以来、約3年9カ月ぶりとなる。

今作は、10月にスタートするTVアニメ『桃源暗鬼』第2クール 練馬編のエンディング主題歌に決定している表題曲の「ACTION」をはじめ、新曲3曲と「fortnight」「Love, lala ~恋の行方~」の計6曲が初回限定盤と通常盤共通で収録される。また、初回限定盤には、昨年開催された全国ツアー『BLUE ROSE TOUR 2024』より、東京国際フォーラム ホールCの公演を収録したBlu-rayを同梱。さらに、初回限定盤と通常盤共通でランダムカード（全5種）も封入される。ジャケット写真は、eillとも関係が深い韓国で撮り下ろされた写真が使用されており、通常盤は青写真のデザインとなっているなど、強さとエモさが入り混じったeillらしくお洒落な仕上がりとなっている。

また、今作はCDショップ予約購入先着特典も用意されており、対象ショップで予約購入すると、先着で各ショップオリジナルの特典がもらえる。あわせて、EPリリースを記念した特設サイトもオープンした。

アジアツアーは、2026年にソウル、香港、上海、台北、バンコクの5都市にて開催。日程や会場は後日発表される。11月29日の大阪 心斎橋BIGCATを皮切りに開催される全国ツアー『ACTION TOUR 2025-2026』は、現在チケットオフィシャルサイト先行が受付中となっており、LINE CUBE SHIBUYA公演のセットリストプレイリストも各配信サイトにて公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）