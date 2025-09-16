¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æº£ÅÙ¤³¤½¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ò¡×Î¥º§¸åà·ãÊÑá¤ÇÏÃÂê¤ÎÅì½Ð¾»Âç¡¢ºÆº§¤È½Ð»ºÊó¹ð¤«¤é1Ç¯·Ð¤ÄºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤áÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦»Ñ
¡¡ºòÇ¯YouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÇºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿37ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä(55)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÅì½Ð¾»Âç¡£
¡¡¥Þ¥¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Ö²æ¤¬¸Î¶¿¡¢»³Íü»Ô¤Ç¹Ô¤¦»ÔÀ¯20¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢NEOÌµ¿Ô¤Î¥²¥¹¥ÈÅì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¡×¤È10·î¤Ë»³Íü¸©¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNEOÌµ¿Ô¡×¤ËÅì½Ð¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö10·î19Æü¡¢¤¼¤Ò»³Íü»Ô¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Åì½Ð¤¬¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¿Í¹¥¤¡×¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤Éº£¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¡×¡Ö²áµî¤Î²á¤Á¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢º£ÅÙ¤³¤½¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿§¡¹ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åì½Ð¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë½÷Í¥¤Î°É(39)¤È·ëº§¤·3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤ËÎ¥º§¡£24Ç¯¤Ë¸µ½÷Í¥¤Î²ÖÎÓ¤µ¤ó¤È¤ÎºÆº§¤È½Ð»ºÍ½Äê¤òÌÀ¤«¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¡Ö»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Åì½Ð¤Ï³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¤Ç¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿à·ãÊÑá¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£