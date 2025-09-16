¿¦Ì³¼ÁÌä¿¶¤êÀÚ¤ê³°¹ñ¿Í1¿ÍÆ¨Áö¡¡Æ¨¤²¤¿ÃË¤ÎÆÃÄ§¤¬È½ÌÀ¡¡·Ù»¡¤¬¹°èÅª¤Ë¹ÔÊýÄÉ¤¦¤âÌ¤¤ÀÂ¤É¤ê¤Ä¤«¤á¤º¡¡¸©³°¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤ËÀ¼¤ò¤«¤±È¯³Ð¡Ê»³·Á¡Ë
¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢»³·Á»Ô¤ÎÅìËÌÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦»³·Á¾å»³¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤¬¼Ö¤òÄä»ß¤µ¤»¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í4¿Í¤¬Æ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤Ïº£¤ÎÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÌ±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Ç¸©³°¥Ê¥ó¥Ðー¤Î¼Ö¤Ë³°¹ñ¿ÍÉ÷¤ÎÃË¤¬Ê£¿ô¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ¿³¤Ê¼Ö¤ò·Ù»¡´±¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¤¬¤³¤Î¤¦¤Á¤Î3¿Í¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1¿Í¤¬Æ¨¤²º£¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¨¤²¤¿ÃË¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î³°¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥á¥¬¥Í¤Ï¤«¤±¤Æ¤ª¤é¤ºÇò¤È¹õ¤Î¥Üー¥ÀーÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥º¥Ü¥ó»Ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç·Ù»¡¤¬³ÎÊÝ¤·¤¿3¿Í¤ÎÃË¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÇÉÔË¡ÂÚºß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ÉÔË¡»ÄÎ±¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡¢»³·Á·Ù»¡½ð¤ä¾å»³·Ù»¡½ð¡¢¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ê¤É¤«¤éÂ¿¿ô¤Î·Ù»¡´±¤¬½Ð¤ÆÆ¨¤²¤¿1¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢¸©Ì±¤ËÂÐ¤·°ÂÁ´¤Î¤¿¤áºßÂðÃæ¤Ç¤â¸¼´Ø¤äÁë¤ò»Ü¾û¤·¡¢Ãó¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Î»Ü¾û¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤Û¤«¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£