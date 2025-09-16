STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»»ÎÊÌ»Ô¤Ç£²£°£²£µÇ¯£³·î¡¢½»Âð¤ÎÆâÉô¤¬Á´¾Æ¤·£¸£°Âå¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï£¹·î£±£¶Æü¡¢£·£¶ºÐ¤ÎºÊ¤òÊü²Ð¤È»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Êü²Ð¤È»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´äºêÌÀ»ÒÍÆµ¿¼Ô£·£¶ºÐ¤Ç¤¹¡£

´äºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£µÆüÌ¤ÌÀ¡¢»ÎÊÌ»ÔÂçÄÌÀ¾£±£´ÃúÌÜ¤Î¼«Âð¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢£±³¬¤Î¿²¼¼¤Ë¤¤¤¿É×¤Î¿®¹¬¤µ¤ó£¸£±ºÐ¤òµÞÀ­°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ç»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åö»þ¡¢¼«Âð¤Î¸¼´ØÉÕ¶á¤«¤é¤ÏÅôÌý¤Î¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿²ÄÇ½À­¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢´äºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿®¹¬¤µ¤ó¤ÏÍ×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£