º£Ç¯5·î¡¢´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Ç½»Âð8Åï¤¬¾Æ¤±¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿73ºÐ¤ÎÃËÀ¤òÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Ç73ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¤³¤È¤·5·î9ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÜÁã»Ô¾å¿¿·¬¤Î¼«Âð¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð2Åï¤ò´Þ¤à3Åï¤òÁ´¾Æ¤µ¤»¤¿¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¶áÎÙ¤Î½»Âð5Åï¤Î°ìÉô¤ò´Þ¤à¤¢¤ï¤»¤Æ8Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ°Ê³°¤Î½»¿Í¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤¬¼¼Æâ¤Ç¡¢ÃËÀ¤¬¤½¤Î¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢²Ð¤Î²ó¤ê¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬Êü²Ð¤·¤¿¤ÈÃÇÄê¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
