Åê¼ê¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡£Ð£Ó¤Ç£×£Â£Ã·è¾¡¤ÎºÆ¸½¤Ï¤¢¤ë¤«¡Ä±¿±ÄÉôÄ¹¡ÖÀèÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÅê¼êµ¯ÍÑË¡¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢±¿±ÄÉôÄ¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÈà¤¬²æ¡¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¹â¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Î£±¿Í¤À¡×¤ÈÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ì£Á¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÈà¤òÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï°ìÊý¤Ç¡Ö£±£°·î¤Ë¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡£¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤âºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¤ò¡ÊÍÞ¤¨¤Ç¡Ë½ª¤¨¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é»î¹çÅ¸³«¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê»þ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¸ª¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸å¤Ë£Ä£È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡££¹²ó¤ËÅÐÈÄ¸å¡¢±äÄ¹Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÂçÃ«È´¤¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡££²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã·è¾¡¤Ç¡Ö£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÎÂçÃ«¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Ù¥ó¥Á¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò±ýÉü¡££·²óÎ¢¤ËÂè£´ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È£¸²ó¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢£³¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«¤ÎÏÓ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÄ¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ò¸¡Æ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£