¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬À¯ºöÈ¯É½¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¤Î°ã¤¤¤òÌä¤ï¤ì¡Ö»ä¤Ï²º·ò¤ÊÊÝ¼é¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ¯¤¯À¤Âå¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄêÎ¨¸ºÀÇ¤Î¼Â»Ü¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢£±Ç¯Á°¤ÎÁíºÛÁª¤ËÇË¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÆÃ¤Ë£³£°Âå¡¢£´£°Âå¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Ãæ¤ÇÈáÌÄ¤Ë¤â»÷¤¿ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬Æü¤ËÆü¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤òÈ©¿È¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÁªµó¤ËÉé¤±¤¿¡£¤â¤¦³³¤Ã¤×¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡¢²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤È¤Ï¸À¤¦¤±¤É¤â¡¢º£¤â¤Ê¤ª¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤À¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¯ºö¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯À¤Âå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡ÖÄêÎ¨¸ºÀÇ¡×¤ò¼çÄ¥¡£¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö£µ£°Ëü±ß¤Î½êÆÀÀÇ³Û¤Î¿Í¤Ç£²£°¡ó¤ÎÄêÎ¨¸ºÀÇ¤ò¤¹¤ë¤È£±£°Ëü±ß¤¬¸ºÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯À¤Âå¤ò¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹â½êÆÀ¼ÔÍ¥¶ø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¥³¥á¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¾®Çþ¡¢ÂçÆ¦¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¼«µëÎ¨¸þ¾å¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»²±¡Áª¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÀáÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ëºÝ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÅ¬Àµ²½¡¢¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿³ºº¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¸·³Ê²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢¤½¤·¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëµ¼Ô¤«¤é¾®Àô»á¤È¤Î°ã¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·Ð¸³Ë¤«¤ÊÀèÇÚµÄ°÷¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤È¤«Îà¤Þ¤ì¤Ê¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Âº·É¤¹¤ëµÄ°÷¤Ç¤¹¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¡Ö²º·ò¤ÊÊÝ¼é¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¾®Àô»á¤È¤Î°ã¤¤¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
