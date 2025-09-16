◆米大リーグ ドジャース５―６フィリーズ＝延長１０回＝（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが東地区首位のフィリーズとの接戦を落とした。地区優勝マジックは「１０」のまま。フ軍は２年連続の地区優勝を決めた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は３打数１安打２四球。今季最長の２０試合連続出塁としたが、史上６人目となる２年連続５０本塁打は２試合連続でお預けとなった。

ドジャースは１点を追う９回。守護神デュランからパヘスが同点ソロを放ったが、延長１０回に右腕トライネンがリアルミュートに決勝犠飛を献上した。

試合は初回にオープナーの左腕バンダがシュワバーに３戦連発の５３号ソロを浴びて先制を許す。１―１の５回にはド軍がマンシーの１８号ソロなどで２点を勝ち越し。だが、７回に左腕ドライヤーがウィルソンに逆転２ランを浴びた。その裏にはベッツが１９号ソロで同点。しかし、８回にベシアがハーパーに２７号ソロを被弾した。強豪同士のポストシーズン前哨戦は終盤に試合が一気に動いた。

ロバーツ監督は「バンダの球はいい球だったと思うが、シュワーバーが片手で本塁打にした。ハーパーの打球はベシアの球が高めのボールになる球だったが、それを打たれた」と相手打線に脱帽。現地の記者から「シュワバーとハーパーは左投手に強いが、あれだけ多く左投手を投入したのは今のブルペン事情か」と問われると「まあ少しはそうだね」と言い、「今夜投入した投手たちはしっかり休養を取って、準備ができていた。私が望んだ投手を当てました。ただ、それが毎回いい結果につながるわけではない」と話した。