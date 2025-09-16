¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú¹á¹Á¡Û
¸ÛÍÑÅý·×¡Ê8·î¡Ë17:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡3.7%¡Ê¼º¶ÈÎ¨)
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡21.0¡¡Á°²ó¡¡34.7
¥æー¥í·÷ZEW·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë18:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡25.1
¥æー¥í·÷¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë18:00¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.6%¡¡Á°²ó¡¡-1.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.6%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ë¡Û
¸ÛÍÑÅý·×¡Ê7·î¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡5.7%¡¡Á°²ó¡¡5.8%¡Ê¼º¶ÈÎ¨)
¡Ú¥«¥Ê¥À¡Û
½»ÂðÃå¹©·ï¿ô¡Ê8·î¡Ë21:15
Í½ÁÛ¡¡27.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡29.41Ëü·ï
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê8·î¡Ë21:30¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡1.7%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê8·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.4%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡Ê¼«Æ°¼Ö½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡-0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.4%¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
Í¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë21:30¡¡
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë22:15
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡77.4%¡¡Á°²ó¡¡77.5%¡ÊÀßÈ÷²ÔÆ¯Î¨)
´ë¶Èºß¸Ë¡Ê7·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.2%¡ÊÁ°·îÈæ)
NAHB½»Âð»Ô¾ì»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡33.0 ¡¡Á°²ó¡¡32.0
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
