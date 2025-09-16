¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
16:00¡¡¥·¥à¥«¥¹¡¦¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢·ÐºÑÍ½Â¬¸øÉ½
17:00¡¡¥¨¥¹¥¯¥ê¥Ð¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¶ä¹Ô¶âÍ»¸¦µæ½ê¡ÊIEBF¡ËÆ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ
20:00¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÃæ¶äºÇ¿··ÐºÑÍ½Â¬
17Æü
2:00¡¡ÊÆ20Ç¯ºÄÆþ»¥¡Ê130²¯¥É¥ë¡Ë
ÊÆFOMC³«ºÅ¡Ê1ÆüÌÜ¡¢17Æü¤Þ¤Ç¡Ë
FRB¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È´ü´Ö¡Ê¶âÍ»À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¼«½Í¡Ë¡Ê～18Æü¡Ë
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È±Ñ¹ñ¤òË¬Ìä¡Ê～18Æü¡Ë
½µÆâ
¾®ÀôÇÀÁê¡¢¼«Ì±ÁíºÛÁª½ÐÇÏ²ñ¸«
¥È¥é¥ó¥×¤ÎË¬±Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆOpenAI¤Î¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤È¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥Õ¥¡¥óCEO¤¬±Ñ¹ñË¬Ìä
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
