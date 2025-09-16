豪ドル円、NZドル円は円買いが優勢＝オセアニア為替概況



豪ドル、NZドルともに対ドルでは動きに欠ける展開。豪ドルドルは朝からのレンジが0.6660-0.6676に留まっている。NZドルドルは0.5956-0.5975となっている。米FOMCを前に対ドルでの動きに慎重な姿勢が見られる。

豪ドル円は午前の98円39銭から97円90銭まで下げた。円全面高が重石。積極的な利下げ姿勢を示すとみられるミランCEA委員長が上院本会議でFRB理事として承認されたことでドル売り円買いが少し入ったことに加え、小泉農水省が総裁選出馬を表明。加藤氏を選対委員長に迎えたことで、議員票の取り込みから首相となる可能性が広がったとの見方が利上げに消極的で財政赤字懸念が大きい高市前経済安全保障相への懸念もあって円買いとなった。



【今週の主なオセアニア指標】

＊NZ

2025/9/17 7:45 NZ経常収支 2025年第2四半期 前回 -23.24億NZドル

2025/9/18 7:45 NZ実質GDP（前年比）2025年第2四半期 前回 -0.70%

2025/9/18 7:45 NZ実質GDP（前期比）2025年第2四半期 前回 0.80%

2025/9/19 7:45 NZ貿易収支 8月 前回 -5.78億NZドル

＊豪州

2025/9/17 9:30 豪Westpac先行指数（前月比）8月 前回 0.14%

2025/9/18 10:30 豪雇用者数（前月比） 8月 前回 2.45万人

2025/9/18 10:30 豪失業率8月 前回 4.20%

2025/9/18 10:30 豪正規雇用者数（前月比）8月前回 6.05万人

2025/9/18 10:30 豪非常勤雇用雇用者数（前月比）8月 前回 -3.59万人



MINKABUPRESS 山岡

