ÅÄÃæÈþµ×¡¢¡È·ëº§¡ÉÊó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡Ö°ì½Ö¡¢¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡× ¡È½Ä·¿¥É¥é¥Þ¡É½Ð±é¤Ç¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª
¡¡¸µHKT48¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¡ÄÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿ÅÄÃæÈþµ×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¡×¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤É¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#½Ä·¿¥É¥é¥Þ¡×¡Ö#makeupÈþ¤·¤¥µ¥ìºÊ¤ÎµÕ½±¡×¤ÈÅº¤¨¡¢Æ±ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤Î½Ä·¿¥É¥é¥Þ¡ØMake up xxx¡ÁÈþ¤·¤¥µ¥ìºÊ¥á¥¤¥¯¤ÎµÕ½±¡Á¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö°ì½Ö¡¢¡Ø·ëº§¡Ù¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö¸½¼Â¤Ê¤é¥À¥á¡¼¥¸¤¦¤±¤½¤¦¡×¡Ö¥ä¥Ð¡Ä¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
