１６日のカンテレ「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」では、石破茂首相の辞任表明に伴う１０月実施の自民党次期総裁選に関して、小泉進次郎農水大臣が出馬を表明したことを伝えた。

小泉陣営の選対本部長に加藤勝信氏が就くことも伝えた。出演した政治ジャーナリスト青山和弘氏は、「小泉さんは経験不足ということが必ず指摘されます。そんな中で選対本部長という重要ポストにベテランの加藤さんをつけるというのは、経験不足を補うチームができるイメージを打ち出すには、非常に意味がある」と指摘した。

前回の昨年総裁選で加藤氏を支援した議員が小泉氏を支持する可能性も出てくるとした。そのうえで「あともう１人、河野（太郎）さんも今回出ない」として、「河野さんは神奈川県選出で、周辺にも神奈川県の議員が多い。今回、そういう意味では小泉さんの支持に回る可能性が極めて高くて、議員票では小泉さんが一定リードというのは間違いなく言えるところかなと思います」と語った。

昨年総裁選の１回目投票の議員票では、進次郎氏が最多７５票、河野氏２２票、加藤氏１６票を獲得していた。