YOSHIKI¡¡BTS¡¢BLACKPINK¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³
¡¡X JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î²ñ¿©¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖI had a good dinner¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢À¤³¦¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÏKOREA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢BTS¤ÎRM¡¢BLACKPINK¤Î¥í¥¼¡¢¥¸¥¹¡¢¥ê¥µ¤é¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëYOSHIKI¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Ã£¤Î¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÊYOSHIKI¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö¤ï¡ªBTS¤È¤â»£¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£