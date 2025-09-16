ÉðÅÄ°ì¹À»á¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Îº£¸å¤Ë»ä¸«¡Ö²¶¤Ê¤éº£Ç¯¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÉðÅÄ°ì¹À»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÉðÅÄ°ì¹À¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»±²¼3A¤Ç¤Î5ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç5²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¡£ÅÏÊÆ¸å¼«¸ÊºÇÂ®100¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¡¦9¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¸å¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÌµÍý¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ·Ñ¤®µ¯ÍÑ¤Î°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»Íµå½Ð¤¹¤«¤é¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç»àµå½Ð¤µ¤ì¤ë¤È·ë¹½¸·¤·¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡Ö²¶¤Ê¤éº£Ç¯¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°éÀ®¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¡Ê¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ï¡Ë»ä¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¼çÄ¥¤·¤¿¡£