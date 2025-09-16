「ドジャース５−６フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）

終盤に２度追いつきながらも延長戦の末に敗戦。ドジャース・ロバーツ監督は大きなため息をついた後「両チームとも最後まで粘り強く戦ったと思う。エメットは素晴らしい投球を見せてくれた。ベストの速球ではなかったかもしれないが、制球は非常によかった。持てるもの全てを出し切ってくれた」と２番手で好投したシーハンをたたえた。

この日はシュワバー、ハーパーらフィリーズの左の強打者に対する“秘策”として、中継ぎ左腕のバンダが先発登板。しかし、初回にいきなりシュワバーに５３号ソロを浴びるなど裏目。１／３回を１安打失点、１四球で降板し、当初先発が予想されたシーハンがマウンドに上がった。

七回途中に５回２／３を１安打無失点で降板。逆転への流れを作る好投に、本拠地のファンからスタンディングオベーションでたたえられたが、３番手のドライヤーが９番打者に逆転２ランを被弾。その後も追いついてはリリーフ投手が勝ち越される展開となった。

指揮官はポストシーズンへ向けてブルペンが不安かと問われると「今は誰がチャンスをつかんでくれるか見極めている段階。今後もチャンスを与えていく」と回答。３発を放ったフィリーズ打線に言及し「向こうにも大きな一打がいくつもあり、彼らに敬意を払うべきだ」と話した。