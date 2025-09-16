元Ｋ−１世界王者でレジェンド格闘家の魔裟斗が１５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「魔裟斗チャンネル」を更新。

１４日に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥がＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフを３−０で判定勝ちし、４団体の王座防衛を飾った一戦について解説した。

魔裟斗は「完封してやるっていう気持ちだったんだろうね。ほぼ１発ももらわずに勝って『どうだ』という。ほとんど、もらってないからね。この１２ラウンドで（アフマダリエフの）クリーンヒットなんて１、２発あったかどうかっていう。一番、危なげなく勝ったというね」と井上陣営のプランを推測。

「ファンからすると倒すシーンが見たかったなっていう。ファンってそういうもんだからね。だから勝つのは当たり前だけど、どうやって倒して勝つのかなっていう」と話しつつも「強すぎるが故の、みんな、そういう目で見ちゃうから。いや、だから、（井上が）ポイントを取って勝とうと思ったら、本当にもう誰が勝てんのっていうぐらいの」と改めてボクサーとしての完成度の高さに感心した。

魔裟斗は「完璧な強さを見せつけるという、パーフェクトさを見せつけるという試合をしたかったんじゃない？陣営は。その予定通りのパーフェクトな試合をしたのかな」と解説。「技術の高さを証明した」と賛辞を贈っていた。