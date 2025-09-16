¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¡4ÆüÏ¢Â³½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡°ì»þ½é¤Î4Ëü5000±ßÄ¶¤â
Ï¢Æü¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï°ì»þ¡¢4Ëü5000±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¾å¾º¤·¡¢°ì»þ¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Àè½µËö¤è¤ê134±ß¹â¤¤¡¢4Ëü4902±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢½ªÃÍ¤È¤·¤Æ4±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFRB¤¬16Æü¤«¤é³«¤¯²ñ¹ç¤Ç¡¢Íø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤Ë¾å¾º¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÃæ¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤âÁê¾ì¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë³ô²Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö9·îÃæ½Ü¤Ç¤Î4Ëü5000±ßÅþÃ£¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀáÌÜÃ£À®¤ò¼õ¤±¡¢Áê¾ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ë¡Í×,
°ËÅì»Ô,
¾åÅÄ,
Êè,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
²£ÉÍ