ÉðÆ£·Ð»ºÂç¿Ã¡Ö±Æ¶Á¤Ï»Ä¤ë¡× ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¸å¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉðÆ£·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¡Ö±Æ¶Á¤Ï»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉðÆ£ÍÆ¼£ ·Ð»ºÂç¿Ã
¡Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î±Æ¶Á¤Ï°ìÄêÄøÅÙ´ËÏÂ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢15¡ó¤ÎÀÇÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ø15¡ó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢·è¤·¤Æ±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦¸á¸å1»þ1Ê¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ï2.5¡ó¤Ç¡¢º£²ó15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â6ÇÜ¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï°ÍÁ³½Å¤¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£Âç¿Ã¤Ï¡Ö±Æ¶Á¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¡Æ°Åª¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£