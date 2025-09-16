くじ引き堂に「『緋弾のアリア』アリアバースデーオンラインくじ」が登場！
【「緋弾のアリア」アリアバースデーオンラインくじ】 販売期間：9月23日12時～10月21日11時59分 価格：1回770円（別途発送手数料必要）
【対象期間】
赤紫Ver.／15周年Ver.／IV巻Ver.／リローデッドVer.
KADOKAWAは、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、「緋弾のアリア」の豪華賞品が手に入る「『緋弾のアリア』アリアバースデーオンラインくじ」を、9月23日12時より10月21日11時59分まで販売する。価格は1回770円。別途発送手数料が必要。
商品は、「緋弾のアリア Illustrations」、「こぶいちart works.」などの画集に掲載されたイラストや、小説の口絵イラストを使用したA5キャラファイングラフやアクリルスタンドなどのオリジナルグッズ。
さらに、期間中にリポストキャンペーンとして、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名に「D賞 缶バッジ全16種セット」が当たる。【S賞：選べる！A5キャラファイングラフ（全4種）】 【A賞：アクリルスタンド（全5種）】 【B賞：A3クリアポスター（全8種）】 【C賞：アクリルキーホルダー（全10種）】 【D賞：缶バッジ（全16種）】
Xフォロー＆リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび、対象の投稿をリポストすると抽選で3名に「D賞 缶バッジ全16種セット」が当たる。
おまけキャンペーン
【10連セット】を購入すると、「メッセージ入りブロマイド」が1枚もらえる。絵柄は全8種。ランダムでの配布となる。
IllustrationsVer.／独唱Ver.／サクラVer.／VII巻Ver.
9月23日12時～10月7日11時59分
9月23日12時～10月7日11時59分
(C)赤松中学 イラスト：こぶいち