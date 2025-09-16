ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢°Û¿§ºî¤Ç¸«¤»¤ë¿·¶ÃÏ¡¡Ä«¥É¥é¸å¤Î¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ëÍýÍ³
¡¡10·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢Âè°ìÊó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤ä¡ØMIU404¡Ù¡Ê2020Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¼ç±é¤ÏÂçÀôÍÎ¡£¤·¤«¤â¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ø¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Î»²²Ã¤Ï°ìÂç¥Ë¥åー¥¹¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤Î¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤¬¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡É¤Ë¤Ê¤êÀ¤³¦¤òµß¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£²ÈÂ²¤âÃù¶â¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤òÂçÀô¤¬±é¤¸¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î»Íµ¨¤òµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡¢Ê¸ÂÀ¤Î¥¨¥¹¥ÑーÃç´Ö¤ò¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£ËÌÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡É¤Ç¤¢¤ëÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÆæÂ¿¤Âç³ØÀ¸¡¦»Ô¾¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌÂ¼¤È¤¤¤¨¤Ð¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¸½ºß¤ÏÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤À¡£ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿É×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¤½¤Î·ãÆ°¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£ËÌÂ¼¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Ìø°æ¿ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¡¢Êª¸ì¤Ï²Â¶¤Ø¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¤¤¤ÞÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤ÎÊüÁ÷´ü´Ö¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤À¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¡¢ËÌÂ¼¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤Ï»ëÄ°¼ÔÁØ¤¬Éý¹¤¤¡¢¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤À¡£ËÌÂ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¼Ô¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤Ä¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¼«Á³¤È¡¢ÇÐÍ¥¸Ä¿Í¤ËÆÃÄê¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò¤Î¥¤¥áー¥¸¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î³èÆ°¤¬Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£
¢£ÂçÀôÍÎ¤¬°ú¤½Ð¤¹¡È¿·¤·¤¤´é¡É¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡ËÌÂ¼¤Ï¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤«¤é¡¢¡ÈÌë¤Î´é¡É¤Ø¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Ï¤½¤ÎºÂÁÈ¤«¤é¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬¤Þ¤ÀÊüÁ÷Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤·¤«¤â¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Áá¤¯¤âËÌÂ¼¤Î¡È¿·¤·¤¤´é¡É¤Ë´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤ÎÈà¤Ï½é´ÆÆÄºî¡ØÀ¤³¦À¬Éþ¤ä¤á¤¿¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÃ´¤Ã¤¿¡Ø¶â»Òº¹ÆþÅ¹¡Ù¤¬¸ø³«¡£¤³¤Î10·î¤Ë¤Ï¼¡¤Ê¤ë¼ç±é±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤¬ÉõÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ø³«»þ´ü¤Ë¤ÏÀëÅÁ³èÆ°¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤Î½ªÎ»¤òµ¡¤Ë¾¯¤·¤¯¤é¤¤µÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀè½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊºÂÁÈ¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤»ËÌÂ¼¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÂçÀô¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ÂçÀô¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¡ÊËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëËÌÂ¼¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤ÊÌò¼Ô¡¦ÂçÀô¤µ¤ó¤¬¼ç±é¡ª¡¡ËÍ¤Ï¡Ø¿åÍË¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¤¢¤ÎÆü¾ï´¶¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¡Ä¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ò¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡Éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½éÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤è¤Ã¤Ý¤É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¼Çµï¤Ç¡¢¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÂçÀô¤È¤¤¤¨¤Ð¹ÅÆð¼«ºß¤ÊÇÐÍ¥¤À¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¡£ËÌÂ¼¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¤Î·Ú²÷¤Ç¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÌ¾¥·ー¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÂçÀô¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤¬µ¯¤³¤¹²½³ØÈ¿±þ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Áö¤ê¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¡È¿·¤·¤¤´é¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡áÀÞÅÄÐÒ½Ù¡Ë