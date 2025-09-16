ビジコーチ、今期最終を43％上方修正

ビジネスコーチ <9562> [東証Ｇ] が9月16日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年9月期の連結最終利益を従来予想の7000万円→1億円(前期は5400万円)に42.9％上方修正し、増益率が29.6％増→85.2％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結最終利益も従来予想の800万円→3800万円(前年同期は3400万円)に4.8倍増額し、一転して11.8％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日付「連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社が保有する連結子会社であるKD テクノロジーズ株式会社の全株式を同社経営陣及び同社による株式取得の方法により譲渡することを決議いたしました。本株式譲渡に伴い、2025 年９月期の連結財務諸表において関係会社売却益として約30 百万円の特別利益を計上する見込みであることから、通期連結業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益を上方修正することといたしました。

