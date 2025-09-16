櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系）にて、武装集団・妖を演じているともさかりえ、駿河太郎、入山杏奈、柏木悠、芝大輔、瞳水ひまり、齊藤なぎさがクランクアップした。

参考：『放送局占拠』“伊吹”加藤清史郎が口にした“本当の標的” 傀儡子が例の場所に隠したモノ

櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレビ系）と続編が制作され、今作が3作目となる。『大病院占拠』では鬼、『新空港占拠』では干支をモチーフにしたお面が印象的だった武装集団だったが、『放送局占拠』では、妖怪のお面をかぶった妖が500名の人質をとり、放送局を占拠する。

9月20日に最終話が放送される本作。武装集団の妖チームの、アマビエ役のともさかりえ、唐傘小僧役の駿河、化け猫役の入山、河童役の柏木、天狗役の芝、がしゃどくろ役の瞳水、座敷童役の齊藤がクランクアップ。約4カ月にわたる撮影の感想を語った。

また、最終話の放送後からはHuluオリジナルストーリー全2話の配信が決定。詳細は最終話放送後に明かされる。

コメントともさかりえ日テレの土曜21時枠は若い頃からお世話になっていて、またこの時間に帰ってくることができて非常に感慨深く、懐かしいスタッフさんもいて（音声担当のスタッフを見て）30年前も一緒にやっていて。本当にたくさんの人が楽しみにしている作品に関わることができて、とっても楽しい時間でした。またどこかでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。

駿河太郎（撮影に）入ったときはこんなに前髪長くなかったんですけど、インしてから（お面を）取るまでの間に時間があり、伸びていって結果こういうなんかとっても唐傘（小僧）みたいな髪型になっちゃいました（笑）。（ドラマの収録は）ほぼサブコンで、もうちょっとみんなと絡みたかったと思います（笑）。ずっと続いている（『占拠』シリーズ）だけあって、現場の空気感も翔くん筆頭にいい空気感が流れて楽しませていただきました。ありがとうございました。

入山杏奈『潜入兄妹』からのご縁があって二度めましてのスタッフさんもいて、またこういったご縁で皆様と一緒にお仕事できるときが来たらいいなと思います。精進します！ 本当にありがとうございました。

柏木悠（超特急）（今まで）観ていたシリーズに携われるっていうことがすごく嬉しくて、妖側でお面をつけた状態で芝居というのは初めてだったので、難しさもあったんですけど、お姉ちゃん（入山杏奈）はじめ皆さんが優しく接してくださって楽しい現場でした。また皆さんとどこかでお会いできたらうれしいなと思います。ありがとうございました。

芝大輔（モグライダー）連続ドラマが初めてだったので、いろいろ勉強させていただいて楽しかったです。「（がしゃどくろと）本当に兄妹みたいね」なんて言ってもらうこともあって本当に嬉しかったです。うちには息子と娘がいるんですけど、僕の番組なんて見向きもしてこなかったのが、天狗をやりだしてから本当にハマって。もうドラマのセリフ全部言うぐらい好きで観てるんですけど、ちょっと前から、自分の屁のことを“VTガス”と呼ぶようになって（笑）。個人的には僕の家庭の居場所を作っていただいたと感謝しております。残りもあると思いますが、放送楽しみにしてます。ありがとうございました。

瞳水ひまり自分がずっと観ていた『占拠』シリーズに出られると思ってなくて、すごい緊張したんですけど、お面かぶって、刺されて、撃ったりとか、いろいろ大変な1日だったんですけど、撮影はすごく皆さん温かくて本当に楽しく撮影させていただきました。ありがとうございました。

齊藤なぎさ撮影期間は本当に楽しかったです。現場でも皆さんがすごく温かく、この現場が大好きでした。明日から撮影がないと思うとすごく寂しいです。スタッフさんやキャストの皆さんがたくさん話しかけてくださり、優しく見守ってくださったので、こうやって最後まで走り切ることができました。忽那翡翠、そして座敷童を演じることができて、とってもとっても幸せだったなと思います。まだ放送もありますし、撮影が続くと思うので、全力で私も応援しております。本当に長い期間ありがとうございました。

（文＝リアルサウンド編集部）