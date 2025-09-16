元マンUのファーディナンド氏が新加入シェシュコの現状を危惧「新しいストライカーがチームに入ったなら…」
元イングランド代表DFのリオ・ファーディナンド氏が、古巣マンチェスター・ユナイテッドの新加入FWベンヤミン・シェシュコの現状を危惧した。イギリス『メトロ』が伝えている。
ユナイテッドは14日のプレミアリーグ第4節でマンチェスター・シティの本拠地に乗り込み、0-3の完敗を喫した。今夏にライプツィヒから7300万ポンド(約146億円)で加入したシェシュコは、決定力を生かす機会をほとんど得られずにノーゴール。ファーディナンド氏は試合後、22歳のスロベニア代表FWに対して懸念を示した。
「心配なのは(ベンヤミン・)シェシュコだ。彼はチャンスをまったく得ていない。機会がない。彼のために何も作られていない」
「それが気がかりだ。新しいストライカーがクラブにやって来てチームに入ったなら、彼のためにチャンスを作ることを考えなければならない」
「彼をフィニッシュの局面に乗せること。彼自身もフィニッシュの局面に入ることを考えなければならない。これは早急に検討し、修正すべき点だと思う。最悪の事態を考えたくはない」
また、元ユナイテッド主将はチーム全体のパフォーマンスにも失望を示し、とりわけ守備面について苦言を呈した。
「こういうユナイテッドを見るのは憂鬱だ。相手に攻め込まれ、得点され、チャンスを作られるのを許したやり方は弱々しく、頼りなく、何も備わっていなかった」
「前半はうまくプレスできたと思ったし、時にボールを保持し、ファイナルサードに入ったが、創造性はゼロだった。ブルーノ(・フェルナンデス)がいなければ、誰が何かを生み出すのかという話になる。(ブライアン・)ムベウモか? だが、本当の巧妙さはない」
「守備面が最も懸念される点だ。今季ここまでのディフェンス陣や守り方についてはかなり褒めてきたが、熱したナイフがバターを切るようだった。(相手にとって)あまりに容易だった」
ユナイテッドは昨年11月に就任したルベン・アモリム監督の下、プレミアリーグ31試合で16敗目。指揮官は3-4-3に固執する姿勢に批判も受ける中、「舞台裏には人々が知らない多くのことがあるが、それは受け入れる」と話しつつ、「毎回負けるたびにこの議論になる。しかし、問題はシステムだとは思わない。自分がそうでないと決めるまで自分のやり方を貫く」と強調した。
