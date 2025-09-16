外為サマリー：１４６円９０銭台に軟化、小泉氏総裁選出馬とミラン氏ＦＲＢ理事承認で 外為サマリー：１４６円９０銭台に軟化、小泉氏総裁選出馬とミラン氏ＦＲＢ理事承認で

１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４６円９９銭前後と前週末１２日の午後５時時点に比べ４７銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７３円１３銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。



米連邦議会の上院が大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のミラン委員長を米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の理事とする人事を承認した。ＦＲＢが積極的に利下げに踏み切るとの思惑が改めて広がるなかで、日本国内では自民党総裁選に小泉進次郎農相が出馬する意向を表明したと伝わった。小泉農相は加藤勝信財務相に陣営の選挙対策本部長への就任を要請し、承認を受けたという。日銀の利上げに否定的な高市早苗前経済安保相と比べて優位に総裁選を戦う可能性が意識されたこともあって、日米金利差の思惑からドル売り・円買いの流れとなった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７７８ドル前後と同０．００３８ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。





出所：MINKABU PRESS