上新電、上期配当を50円実施

上新電機 <8173> [東証Ｐ] が9月16日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来無配としていた26年3月期の上期配当を50円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の100円→50円に修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、収益の向上を図り経営基盤の強化に努めるとともに、株主の皆さまに対する利益還元を充実していくことが経営の重要課題であると認識しております。配当につきましては、業績の状況及び配当と内部留保のバランスに配慮しながら、安定した配当を継続することを基本的な考え方としており、これまでは期末配当金として剰余金の配当を年１回行うことを基本方針としておりましたが、株主の皆さまへの利益還元の機会を充実させるため、2026 年３月期より、中間配当と期末配当の年２回実施することといたしました。 なお、当社は取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。

