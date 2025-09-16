日経平均16日大引け＝4日続伸、134円高の4万4902円 日経平均16日大引け＝4日続伸、134円高の4万4902円

16日の日経平均株価は前週末比134.15円（0.30％）高の4万4902.27円と4日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1076、値下がりは492、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を48.62円押し上げ。次いで東エレク <8035>が43.56円、ディスコ <6146>が22.83円、ＴＤＫ <6762>が21.02円、信越化 <4063>が20.43円と続いた。



マイナス寄与度は77.79円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、テルモ <4543>が18.91円、任天堂 <7974>が15.7円、日東電 <6988>が13.17円、バンナムＨＤ <7832>が11.35円と並んだ。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、水産・農林業、精密機器が続いた。値下がり上位にはその他製品、不動産業、小売業が並んだ。



株探ニュース

