16日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数359、値下がり銘柄数215と、値上がりが優勢だった。



個別ではデータセクション<3905>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、クラシコム<7110>、ＧＥＮＤＡ<9166>がストップ高。イオレ<2334>、ｃｏｌｙ<4175>、リプロセル<4978>、オンデック<7360>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、サンクゼール<2937>、アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、リネットジャパングループ<3556>など19銘柄は年初来高値を更新。ブッキングリゾート<324A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、グリッド<5582>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、ブレインズテクノロジー<4075>は値上がり率上位に買われた。



一方、デジタルグリッド<350A>、アシロ<7378>、笑美面<9237>がストップ安。インテグループ<192A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＲＯＸＸ<241A>、はてな<3930>、グラッドキューブ<9561>は年初来安値を更新。ワンダープラネット<4199>、モルフォ<3653>、売れるネット広告社グループ<9235>、スマレジ<4431>、インバウンドプラットフォーム<5587>は値下がり率上位に売られた。



