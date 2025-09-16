ETF売買動向＝16日大引け、全銘柄の合計売買代金2978億円 ETF売買動向＝16日大引け、全銘柄の合計売買代金2978億円

16日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比5.5％増の2978億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.7％増の2328億円だった。



個別ではグローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 <1484> 、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＪＰＸプライム１５０ <159A> 、上場インデックスファンド米国株式 <2521> など142銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> など22銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が3.52％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.38％安と大幅に下落した。



日経平均株価が134円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1414億5400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1399億7600万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が248億9700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が145億200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が141億7800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が120億9300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が98億4000万円の売買代金となった。



株探ニュース

