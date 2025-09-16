庄司浩平、“W田中の同僚”と仲良し2ショット「2人ともかわいすぎる」「田中界隈かわいいランキング殿堂入り」「このペアもあり」
俳優の庄司浩平と平井亜門が16日、テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。2人の仲むつまじいオフショットが公開された。
【写真】「田中界隈かわいいランキング殿堂入り」仲良し2ショットの“同僚”庄司浩平＆平井亜門
公式SNSでは、「慶司（#庄司浩平）と田中（#平井亜門）の2ショットをお届け 設定は冬ですが、撮影は暑い中行なっていたので裏側では半袖＋手持ち扇風機…！」のコメントとともに、涼しげな白Tシャツ姿での2ショットが披露された。
この投稿にファンや視聴者からは「『田中』って書いて『可愛い』って読むって聞いてやってきたんですが、ここで合ってますか？」「田中界隈かわいいランキング殿堂入りのお二人ですかね」「このペアもあり」「2人ともかわいすぎる」「可愛くて尊いこの空間、とっても癒されます 公式様最高の癒しをありがとう」「可愛すぎて辛い」などの反響が寄せられている。
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。平井は、雀の部下で慶司の同僚であり、思ったことをストレートに発言してしまう正直者の田中颯を演じている。
