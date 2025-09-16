¥×¥í¤âÀä»¿¡ª¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¡Ý£µºÐ¸«¤¨¡£¡ÚRMK¡Û2025½©¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Çºî¤ë¡ÖÎ©ÂÎ¥Ä¥äÈþÈ©¡×
2025½©¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¿Ê²½·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢9·î5ÆüÈ¯Çä¤Î¿·ºî¡ÚRMK¡Û¤Î¡Ö¥ê¥¯¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥×¥é¥¹¡×¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤È¥Ä¥ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¤«¤é¤â¡È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¤¤é¤º¤ÇÈþÈ©¤¬´°À®¤¹¤ë¡É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¯¤Ê¤·¤ÇÎ©ÂÎ´¶¡£Á´Êý°Ì¤«¤éÈþ¤·¤¤¡È¿·¥«¥Ð¡¼ÎÏ¡É
RMK¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÁÇÈ©´¶¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ü³Ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¿·ºî¡£¡È¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²£´é¤ä¼Ð¤á¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥RMK ¥ê¥¯¥¤¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó ¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¥×¥é¥¹¡¡Á´£¹¿§¡¡30mL¡¡³Æ¡ï6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡SPF22 PA++¡¡¢¨103¡§SPF20 PA+¡¢104¡§SPF25 PA++¡¢105¡§SPF23 PA++
ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥ë¡×¡£¸÷¤È±Æ¤ò¹ü³Ê¤Ë±è¤Ã¤ÆÁà¤ê¡¢±úÆÌ¤ò¼«Á³¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ä¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤·¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬´°À®¡£¤µ¤é¤Ë£²¼ï¤ÎÊÐ¸÷¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¡È¥×¥í»Å¾å¤²¡É¤ÎÈ©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ëÈëÌ©
¤³¤Î¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¼¾ÎÏ¤âÂçÉý¤Ë¿Ê²½¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬³ÑÁØ¤Þ¤Ç½á¤¤¤òÆÏ¤±¡¢ÁÇÈ©¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÄ¹»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÇöËì½èÊý¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥¥ó¥±¥¢¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¥Ä¥äÈ©¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Î¤Ó¤ÎÎÉ¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¡£¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤Ç¤â´¥Áç¤äÊø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿§¤¬¸«¤Ä¤«¤ë£¹¿§Å¸³«
È©¤Ë¤È¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥«¥é¡¼Àß·×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á´£¹¿§¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¡£ÌÀ¤ë¤á¤Î¥È¡¼¥ó¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È©¿§¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¿§¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¿§¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡È¼ãÊÖ¤ê¸ú²Ì¡É¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ©ÂÎ´¶¡×¡Ö¥Ä¥ä¡×¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¡×¤ÈÍß¤·¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤¿¡ÚRMK¡Û¤Î¿·ºî¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Í×¤é¤º¤ÇÁ´Êý°Ì¤«¤éÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ëÈ©¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿·»þÂå¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡£¤Þ¤À»î¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¤°¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡ãtext¡§Hiromi Anzai¡¡Ìä¡§RMK Division¡¡0120¡Ý988¡Ý271¡ä