お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）が16日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年11月に誕生を報告した愛娘について語った。

昨年4月に15歳下の妻との結婚を発表した藤森は、司会の黒柳徹子から昨年11月には娘が誕生したと紹介され「そうなんです。娘がまた可愛くてですねえ」と目を細めた。

「いやもうね、本当に毎日めまぐるしくこう成長が見られて。まあ、子育てってこう、本当に簡単じゃないとはもちろん思うんですけど、もう楽しく今、毎日」と声を弾ませた。

娘が細かく砕いたニンジンを手にする写真が披露されると「今ようやく最近、ニンジンとブロッコリーが凄く好きでですね。もう手づかみで食べる」と説明。

「なんかうちの妻が離乳食ではなくて、まるまる固形を凄く柔らかく蒸して、そのまま自分の手で食べるっていうなんか方法があるんですって」と続け、「ちょっと外国のそういう食事の与え方らしいんですけど、それでやるともうパクパク食べて」と笑顔で話した。

「今、だから食事の時間は必ず家族3人で一緒に取るように。朝と、まあ晩ですねは一緒に」と明かすと、「すっかり変わりました、その生活は。可愛いです。本当に可愛いです」と繰り返した。

藤森は昨年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で一般女性との結婚を発表。昨年11月には長女が誕生した。

妻については元タレントのスポーツインストラクターで今年「27」歳とのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。