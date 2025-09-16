ºå¿À¡¦Â¼¾å¤¬17Æü¤Î¹ÅçÀï¤ËÀèÈ¯¡¡º£µ¨12¾¡ÌÜ¤Ø¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢17Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¡ÖÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó9Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï7²ó4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢11¾¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤â½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡ÖÈè¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤É¤¦»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£