奈良県立大（奈良市）と、金属加工を手がける浜田プレス工芸（大阪府東大阪市）が、星空観賞を邪魔しない防犯灯を共同開発した。

光が夜空に漏れにくくなるよう工夫。美しい星空を誘客に生かす「星空観光（アストロツーリズム）」を考える地域での需要を見込んでいる。（池田光汰）

離島や山間部などでは、星空が新たな観光資源として期待されている。ただ、星空観光に詳しい県立大の尾久土正己学長によると、防犯灯から漏れる光が夜空の星を見えにくくしており、対策が必要だという。

同社は照明器具の開発・製造販売にも取り組んでおり、２０１６年に発光ダイオード（ＬＥＤ）をカバー内に収めた景観配慮型の防犯灯「てるてる君」を商品化。京都府内で約３万本が既に導入されている。これを知った尾久土学長が同社に提案し、新たな防犯灯「きらきら君」を開発するきっかけになった。

青い光は大気に散乱する性質を持ち、空が明るくなる。そこで「きらきら君」では青い光を抑え、電球色にした。加えて、空に光が漏れないように、電柱などに取り付ける際の金具の角度を変えてＬＥＤが水平になるようにした。

天文学が専門の尾久土学長は、各地で星空観光のプロデュースを行っている。その縁で、鹿児島県の与論島に設置されている既存の防犯灯６２１本のうち、同意が得られた９５本を「きらきら君」に交換。今年１〜４月、交換前後の夜空を比較する実験を行った。

結果、新しい防犯灯の設置後は夜空が暗くなり、星空が見えやすくなった。天気別のデータでは、快晴の時に最も効果が発揮されることが分かった。

与論島では今年度中、さらに１８０本を交換する予定。今後も星空の変化を調査し、島を訪れた観光客の満足度や住民の意見も集めて、効果を確かめる。

同社の田嶋裕治・新規営業部長は「安全で魅力的な製品を作り、星空観光を盛り上げていきたい」と話す。

県内では、奈良市など北部を訪れる観光客が多く、他地域への誘客が課題となっている。尾久土学長は、人口の少ない県南部や東部では美しい星空が見られ、「世界水準の星空観光ができる」と指摘。「新しい防犯灯が、星空を観光資源にしたいと考える地域に広がっていけば」と期待する。