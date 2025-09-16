¡Ö¡Ê¼¡¤Ï¡ËÊá¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¼Õºá¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA3¡¼0µð¿Í¡Ê15Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
6²ó¡¢DeNAÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤ÎÈôµå¤ò¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êáµå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ê¡¢ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¡ØÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¤Ã¡Ù¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¡×
¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ê»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À10¿ô»î¹ç¡£¤â¤È¤â¤ÈÆâÌî¼ê¤ÎÃæ»³Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀËè»î¹ç¤¬ÊÙ¶¯¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¡Ê¼¡¤Ï¡ËÊá¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡£¼¡¤ÏÊá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸À¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Î200¾¡ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤È½ç°Ì¤¬¤¹¤´¤¯ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ëÂç»ö¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤·¤Ó¤ì¤ë»î¹ç¤È¤¤¤¦¤«¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£